Льдина пробила крышу в одной из башен «Москвы-Сити»

Льдина оторвалась с башни «Запад», пролетела около 40 этажей и пробила стеклянную крышу в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, ледяная глыба чуть не попала по человеку.

"+1 к последствиям циклона «Фрэнсис»", — отмечается в сообщении.

Видеозапись с места падения льдины опубликовал Telegram-канал «Москва онлайн».

В конце новогодних праздников на Москву и Подмосковье обрушился сильный снегопад, вызванный южным циклоном «Фрэнсис». В отдельных районах за одну ночь выпало до двух третей среднемесячного объема осадков.

В Гидрометцентре России сообщили, что прошедший 9 января в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет. По их данным, за сутки в тот день выпало 21,4 миллиметра осадков ( 40% месячной нормы). Таким образом был обновлен рекорд количества осадков для этой даты, до этого первенство оставалось за 9 января 1976 года с показателями в 12,9 миллиметра.