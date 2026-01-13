Танкер Matilda подвергся атаке БПЛА вблизи объекта КТК

Танкер Matilda, зафрахтованный казахстанской компанией "Казмортрансфлот", подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) близ объекта Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Об этом сообщила пресс-служба казахстанской нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ).
"Судно Matilda зафрахтовано ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (дочерняя компания КМГ). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения", - говорится в заявлении.
Отмечается, что пострадавших среди членов экипажа нет.