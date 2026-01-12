СК завершил расследование дела против мужчины, зарубившего инвалида топором

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который жестоко расправился со своим знакомым с инвалидностью в квартире дома в Москве. Он, будучи пьяным, нанес своей жертве 170 ударов топором и ножом. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

© Вечерняя Москва

— Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы 1962 года рождения, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленник убил инвалида в квартире дома на Малой Черкизовской улице в сентябре прошлого года. Мужчина пошел на преступление из-за личной неприязни к потерпевшему. Следователи отправили обвиняемого на судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты установили, что мужчина нуждается в принудительном лечении, так как в момент убийства он не понимал, что делает.

После задержания суд избрал меру пресечения фигуранту. Его отправили в СИЗО на два месяца.