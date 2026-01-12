Россиянин вышел из дома за хлебом и бесследно пропал

Житель Екатеринбурга вышел из дома, чтобы сходить в магазин, и не вернулся. О нем нет никаких вестей почти неделю. Об этом пишет Е1.ru.

В поисковом отряде рассказали, что 47-летний мужчина вышел из дома 6 января. Он собирался дойти до магазина и купить хлеба, но пропал.

Родные сначала искали его самостоятельно, но через два дня обратились в полицию и к поисковикам.

По словам близких, раньше россиянин не пропадал и всегда был на связи.

Найти какую-либо информацию о том, куда мог уйти пропавший, пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области 67-летний пастух ушел пасти стадо в жуткий буран и бесследно исчез. Любые его следы пытаются найти с 13 декабря прошлого года.