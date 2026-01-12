Троих россиян с арестованного судна Fitburg не выпустили из Финляндии

Три россиянина с освобожденного из-под ареста судна Fitburg остаются в Финляндии под запретом на выезд. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в Хельсинки.

«В Финляндии по-прежнему остаются трое россиян (капитан и два помощника), в отношении которых действует запрет на выезд из страны. На время следственных действий они будут проживать в гостинице в Хельсинки», — говорится в сообщении.

12 января арест с задержанного властями Финляндии грузового судна Fitburg был снят.

Судно Fitburg, которое шло под флагом Сент-Винсента и Гренадин из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа, было задержано финской полицией 31 декабря. Причиной задержания послужило подозрение в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa, соединяющего Хельсинки и Таллин и проложенного по дну Финского залива.

По данным полиции, расследования на месте инцидента обнаружили след длиной в десятки километров от волочившегося по дну Финского залива якоря.

Ранее шведская прокуратура пришла к выводу, что повреждение кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море было случайным.