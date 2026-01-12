Отправившая видео военной техники россиянка пойдет под суд

В Крыму осудят женщину, снимавшую российскую военную технику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

© Lenta.ru

Она обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, жительница Московской области, являясь противницей специальной военной операции (СВО) установила контакт с представителем украинской службы безопасности и высказала желание оказать им помощь в деятельности против безопасности России.

В феврале 2024 года по указанию куратора он сняла стоянку российской бронетехники и через одну из социальных сетей отправила видео представителю иностранного государства.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

