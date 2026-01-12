Российскую телеведущую отправили в тюрьму для мигрантов в США

Бывшую ведущую шоу «Орёл и Решка» Василису Хвостову не пустили в США и отправили в тюрьму для мигрантов. Об этом пишет 112.

Проблемы у Хвостовой начались на паспортном контроле в аэропорту Нью-Йорка. Офицеров насторожило большое количество визовых штампов в её паспорте. При досмотре багажа они обнаружили книгу под названием «HORNY BIBLE» и костюм для BDSM-вечеринки.

Хвостова пояснила, что книга была реквизитом для съёмок, а костюм — подготовкой к Хэллоуину. Однако во время проверки её телефона пограничников также смутило описание в ее соцсетях — «7 лет секси путешествий».

После допроса визу телеведущей аннулировали. Её поместили в иммиграционную камеру, а через сутки депортировали обратно в Европу.

Василиса Хвостова была ведущей программы «Орёл и Решка: Чудеса света» с 2020 по 2021 год.