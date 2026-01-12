Российскую телеведущую отправили в тюрьму для мигрантов в США

Бывшую ведущую шоу «Орел и Решка» Василису Хвостову не пустили в США. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© Соцсети

Как сообщает источник, Хвостову остановили на паспортном контроле в Нью-Йорке. Девушка сразу привлекла внимание сотрудников из-за огромного числа штампов в паспорте, которые она получила из-за работы на шоу. Но во время дополнительного досмотра багажа у нее также нашли книгу под названием «HORNY BIBLE» и BDSM-костюм.

Сама Хвостова заявила, что книга является реквизитом для видео, а костюм она везла для хэллоуинской вечеринки. После этого сотрудники паспортного контроля проверили ее соцсети — там их дополнительно смутила фраза в описании профиля «7 лет секси-путешествий».

После этого Хвостову отправили в камеру для эмигрантов, а потом депортировали в Европу. Сама девушка заявила, что до последнего не воспринимала происходящее всерьез, поскольку процедура сопровождалась ироничными замечаниями и шутками.

