Мужчина умер из-за кипятка в душе в российском городе

Пожилой мужчина из Обнинска умер после того, как получил ожоги во время душа — в какой-то момент из крана пошел кипяток. Об этом сообщает Следственный комитет (СК).

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. При этом местные жители заявили, что подобные инциденты уже происходили в прошлом.

«Управляющая компания отрицает вину в случившемся. Следственными органами СК России по Калужской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования ситуации.

