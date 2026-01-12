Россиянин в новогоднюю ночь обокрал чужую квартиру на полмиллиона рублей

В Бурятии местный житель в новогоднюю ночь "обнес" чужую квартиру. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 1 января в Октябрьском районе города Улан-Удэ, когда 54-летний местный житель уехал с семьей в гости к родственникам - квартиру он оставил с невыключенным светом и не запер дверь. Вернувшись через некоторое время, он обнаружил, что свет не горит, а в комнатах беспорядок и пропало имущество. Общий ущерб составил 560 тысяч рублей.

Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к дому подходил неизвестный, который несколько минут кидал снежки в окна, проверяя, есть ли кто-то внутри. После этого он перелез через забор и проник в жилище, откуда украл дорогую технику, банковские карты и ювелирные украшения.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый за имущественное преступление 36-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с проникновением в жилище.