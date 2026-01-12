Трое парней изнасиловали 15-летнюю россиянку

Трое парней надругались над 15-летней школьницей в Екатеринбурге. Все произошло в ночь с 10 на 11 января в одной из квартир Академического района. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник.

По информации издания, девочка поругалась с опекунами и ушла из дома. Один из подозреваемых встретил ее на улице, отвел в квартиру и ушел. Однако позже он вернулся с двумя друзьями и надругался над школьницей.

Следователи возбудили уголовное дело, один из насильников уже задержан, еще двоих ищут.

В региональном Следственном комитете информацию пока не комментируют.

