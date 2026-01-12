В Архангельске ребенок на тюбинге скатился с горки под колеса машины

В Архангельске семилетний мальчик на тюбинге оказался под колесами автомобиля. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 11 января на Набережной Северной Двины напротив дома N125. Водитель внедорожника "Mitsubishi Pajero" с прицепом наехал на ребенка - мальчик скатывался с горки на тюбинге и выехал прямо под колеса.

В результате столкновения ребенок получил различные травмы. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

До этого в Богородске семилетний мальчик на тюбинге скатился с горки прямо под колеса машины. Ребенок разогнался и не смог затормозить на спуске. В результате малолетний получил травмы и попал в больницу.