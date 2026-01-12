Обезьяна напала на девочку в зоопарке Саратовской области

Обезьяна напала на 5-летнюю девочку в контактном зоопарке в городе Балаково Саратовской области. Ребенок госпитализирован, сообщила пресс-служба Балаковской городской клинической больницы.

"Девочка пришла в торговый центр на улице Минская с мамой посмотреть животных в контактном зоопарке. Владелец передвижной выставки разрешил покормить обезьянку, что малышка и сделала. В ответ соседний примат повредил ей палец", – говорится в сообщении.

Заведующий травматологическим отделением Алексей Засенцев сказал, что девочку доставили в детское хирургическое отделение, где ей проводят антирабическую вакцинацию. При этом ее состояние стабильное, после третьей прививки из шести ее выпишут на амбулаторное лечение, указали в пресс-службе.

Это стало вторым случаем травмирования обезьяной. Первый был зафиксирован в Балакове в начале января. Тогда в медучреждение поступила 27-летняя девушка, пострадавшая после общения с животным в этом же торговом центре, добавили в больнице.

Ранее в Республике Тыва собаки напали на 7-летнего мальчика. Ребенка от животных отогнал мужчина. В результате инцидента школьник получил рваные раны лица, его состояние оценивалось как тяжелое.