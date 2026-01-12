Концерт Тимати закончился массовой давкой и вызовом скорой помощи

На концерте рэпера Тимати в Якутске возникла серьезная давка в зоне гардероба, что привело к вызову скорой медицинской помощи для одного из зрителей. Инцидент произошел после завершения выступления при попытке большого количества людей одновременно покинуть зал, передает Readovka.

По словам очевидцев, организаторы не обеспечили безопасный и логичный маршрут движения для внушительной аудитории. В результате, чтобы забрать верхнюю одежду, людям приходилось подолгу находиться в плотной толпе, где многие испытывали головокружение и симптомы панической атаки.

Также посетители оставили критические отзывы о самом концерте. По их словам, начало шоу задержалось на час, а во время выступления Тимати часто предлагал залу петь вместо него, в то время как его танцевальная команда была активнее публики.

Инцидент произошел в условиях сильного мороза, характерного для Якутии, что усугубило ситуацию с необходимостью быстро забрать одежду и покинуть помещение.

