Россиянка попала в реанимацию с ожогами из-за взрыва скороварки

В Липецке 50-летняя женщина попала в реанимацию с ожогами после взрыва скороварки. Об этом сообщает Gorod48.ru.

Инцидент произошел 10 января в городе Ельце. Женщина тушила мясо в бытовой скороварке, и в какой-то момент произошел взрыв кухонной утвари. В результате ее ошпарило вырвавшимся наружу кипящим содержимым.

Пострадавшую экстренно перевезли из Ельца в Липецк вертолетом санитарной авиации. Врачи диагностировали у нее термические ожоги, охватывающие более 30% тела. Ее состояние оценивается как тяжелое, пациентка находится в отделении реанимации.

