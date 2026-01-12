Группа россиян обманула страховые компании на сумму более 23 миллионов рублей

В Петербурге осудят группу из 19 автомобильных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Они обвиняются по статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ.

По данным ведомства, в 2022 году аферисты для получения страховых выплат приобрели несколько дорогих иномарок. В преступную группу, в частности, входили представители компаний, проводящих экспертизы автомобилей после ДТП. Договоры купли-продажи заключались на подставных лиц.

Машины использовались для инсценировок дорожно-транспортных происшествий с каршерингом. После чего собственники иномарок обращались в страховые фирмы за компенсацией. Таким образом они совершили более 50 ДТП и причинили ущерб на сумму более 23 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

