Россиянин предстанет перед судом за избиение малолетних детей

В Архангельской области осудят мужчину за избиение детей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 116.1 («Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия») УК РФ.

По данным следствия, в период с января по май 2024 года 47-летний местный житель, ранее судимый за насильственные преступления, в состоянии алкогольного опьянения и на почве личной неприязни избивал малолетнюю дочь и сына сожительницы.

Мать пострадавших сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

В ходе следствия в органы системы профилактики рецидивной преступности внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанного преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

