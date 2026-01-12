Приставы открыли производство по выселению Долиной из квартиры

Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению Ларисы Долиной из квартиры в центре Москвы, сообщила ТАСС адвокат артистки Мария Пухова.

Юрист подтвердила, что приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье, отметив при этом, что, по ее мнению, "никакой необходимости в этом нет".

Пухова подчеркнула, что Долина была готова добровольно передать квартиру Лурье с 5 января этого года.

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко ранее заявляла, что артистка так и не передала им ключи, хотя все сроки вышли, и поэтому в ситуацию должны вмешаться судебные приставы.

СМИ писали, что Долина вместе с родными отдыхает в пятизвездочном отеле в ОАЭ.

Лариса Долина оказалась в центре нового скандала

В середине декабря 2025 года Верховный суд постановил, что право собственности на квартиру в Москве должно остаться за Лурье, которая купила это жилье летом прошлого года.

Долина утверждала, что сделка была заключена ею под влиянием телефонных мошенников. Суды несколько раз вставали на сторону певицы, признав за ней право собственности на жилье. Однако Лурье дошла до Верховного суда, который отменил предыдущие вердикты.