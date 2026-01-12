В России отца пятерых детей нашли без признаков жизни в чужом доме

В Новой Москве отца пятерых детей нашли без признаков жизни в чужом доме. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, россиянин заночевал в доме друга, который уехал на праздники в Белоруссию. Бездыханного мужчину обнаружили накануне вечером. Как выяснили следователи, он пролежал там с 4 января.

Житель Новой Москвы был рабочим на предприятии по изготовлению металлоконструкций. После дежурства он позвонил супруге, с которой растил троих маленьких детей, объявил, что скоро будет дома, но так и не появился. Вероятно, он отправился домой к приятелю, хотя знал, что тот в отъезде.

Жена не стала бить тревогу, поскольку мужчина уходил из дома и раньше.

Всего россиянин воспитывал пять детей (включая двоих от первого брака). Три года назад он взял в ипотеку частный дом на 20 лет. Остаток, который должна выплатить семья, — примерно четыре миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске многодетный отец пожаловался на задержание и избиение по ошибке.