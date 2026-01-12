Россиянин получил пулю в лицо в дорожной пробке

В Омске задержали мужчину по уголовному делу о хулиганстве.Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным следствия, 10 января в пробке на мосту у двух водителей иномарок произошла ссора. В итоге 36-летний мужчина выстрелил из пистолета в лицо 44-летнего оппонента. У пострадавшего рваное ранение щеки и травма руки. Примечательно, что в момент ЧП в салоне машин находились маленькие дети.

После задержания в квартире подозреваемого прошел обыск. Полицейские изъяли травматический пистолет ПБ-2 ОСА-«ЭГИДА» 18-го калибра, два охотничьих ружья, зарегистрированных в установленном порядке, и патроны к ним.

В начале сентября 2025 года сообщалось, что после дорожного конфликта в Подмосковье произошла драка на лопатах.