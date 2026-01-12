Россиянка отправилась поздравить родственницу с Новым годом и исчезла
В Екатеринбурге 62-летняя женщина отправилась поздравить родственницу с Новым годом и исчезла. Данных о местонахождении россиянки нет с 31-го декабря 2025 года. Об этом стало известно порталу Е1.ru.
Члены семьи пропавшей рассказали, что уезжали на праздники. Когда вернулись 7 января, то сразу обратились за помощью.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» отметили, что волонтерам поступило немало звонков. Однако звонившие говорили, что видели похожую женщину несколько дней назад.
Добровольцы пояснили, что у пропавшей пенсионерки есть проблемы с памятью. Кроме того, в поисковой операции участвуют сотрудники полиции.
Пока удалось установить, что в медицинские учреждения женщина не поступала. Опрос соседей и очевидцев также не принес результатов.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 20-летняя девушка исчезла после взлома на «Госуслугах».