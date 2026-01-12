Изнасиловавшего и убившего 12-летнюю школьницу россиянина задержали

Следователи опубликовали видео с показаниями задержанного по подозрению в изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы в Нягани (ХМАО). Жестокое преступление было совершено в 2011 году, в Первоуральске Свердловской области, но выйти на след 39-летнего преступника удалось лишь в 2025 году.

Допрос мужчины был проведен на месте давнего убийства. Задержанный на видео рассказал, как совершил преступление.

Тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили на дне канализационного коллектора. Школьница была изнасилована, а затем задушена. Установить лицо, причастное к совершению преступления по горячим следам не удалось, в связи с чем расследование было временно приостановлено.

Биологический материал для сравнительного исследования с ДНК-профилем лица, чьи следы обнаружили на месте преступления, отобрали с 2022 по 2025 год более чем у двух тысяч мужчин, которые проживали и находились в Нягани в день убийства.

Следователи в итоге все же вышли на след убийцы и задержали его. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

