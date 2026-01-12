Полиция Киева задержала школьника после нападения с ножом на учительницу

Полиция Киева задержала 14-летнего украинца после того, как он напал с ножом в школе на учительницу и одноклассника. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба столичной полиции Украины.

«По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. (...) Нападавший задержан, полиция работает на месте происшествия», — говорится в публикации.

Отмечается, что накануне нападения молодой человек фотографировался в футболке с надписью «Гитлер капут», шлеме и балаклаве.

Ранее итальянские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, провели украинским школьникам лекцию о своем опыте участия в боевых действиях. Итальянец по имени Поло разместил в социальных сетях видео о визите в украинскую школу. Школьники рассказали наемнику, что занимаются плетением маскировочных сетей.