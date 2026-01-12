Два человека пострадали при пожаре в психбольнице в Челябинской области

В психиатрической больнице в Челябинской области произошел пожар, в результате которого пострадали два человека. Об этом в понедельник, 12 января, сообщает Shot.

Возгорание произошло в спортзале больницы № 7 в Златоусте. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Пострадали два пациента медучреждения. У них зафиксировали отравление продуктами горения, сейчас их осматривают врачи.

Из пожара эвакуировали 132 человека, в том числе 90 пациентов. Всех временно разместили в здании клуба, который находится в 100 метрах от больницы, передает Telegram-канал.

