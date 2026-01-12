В Омске троих мужчин заподозрили в поджоге банного комплекса из-за того, что им не нравился владелец. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Демьяна Бедного. Предварительно, 39-летний горожанин пробрался на закрытую территорию банного комплекса, облил здание легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его - это попало на видео. В это время двое его сообщников в возрасте 41 и 27 лет обеспечивали ему прикрытие и беспрепятственный отход с места преступления. Отмечается, что во время поджога людей внутри не было.

Правоохранители позже изъяли с места происшествия две канистры из-под горючего, а также другие вещдоки. В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Им назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительно, причиной поджога стало неприязненное отношение к хозяину банного комплекса.