В Херсонской области из-за атак ВСУ погибли два мирных жителя

Двое мирных жителей погибли и один ранен в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины по Херсонской области за сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"За последние сутки из-за агрессии киевского режима погибли два человека, один получил ранения. В Голопристанском округе ночной обстрел Нововладимировки и Чулаковки привел к гибели двух мужчин", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что одного человека ранило при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Тарасовка Алешкинского округа.

Также атакам за сутки подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великие Копани, Великая Лепетиха, Горностаевка, Каменка, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Песчановка, Чернянки, Каиры и Заводовка.