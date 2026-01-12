Саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился в природоохранную прокуратуру с жалобой на то, что певица Лариса Долина незаконно сделала искусственный пруд в защитной прибрежной полосе ручья в Подмосковье. Об этом пишут «Известия».

В жалобе, с которой ознакомилась газета, указывается, что искусственный пруд на участке Долиной площадью 230 кв. м «был выкопан с применением тяжелой техники в границах прибрежной защитной полосы, что прямо запрещено Водным кодексом».

«Работы привели к уничтожению почвенного слоя, изменению рельефа и гидрологического режима, и все это в отсутствие необходимых согласований и экспертиз», — отмечается в документе.

При этом Глеб Рыськов утверждает, что участок, принадлежащий Долиной, был сформирован в пределах 20-метровой береговой полосы, которая по закону не может находиться в частной собственности. Он призвал провести проверку и принять меры по устранению нарушений, а также привлечь Долину к ответственности.

По информации Telegram-канала 112, Глеб Рыськов известен своей борьбой с незаконными участками звезд. Предприниматель обращался с жалобами на артистов Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Алишера Моргенштерна* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). И нарушения «были подтверждены прокуратурой».

Ранее певица Лариса Долина уже оказалась в центре скандала после продажи своей квартиры в Москве. Завершив сделку, артистка заявила, что действовала под влиянием мошенников. В итоге суд первой инстанции и апелляционный суд оставили спорную квартиру ей, но не обязали вернуть деньги покупателю. Однако Верховный суд встал на сторону покупательницы – Полины Лурье – и вынес решение, что недвижимость должна принадлежать ей.

