На российский город обрушился шторм

На Ялту обрушился шторм — волнение моря на побережье достигло четырех баллов. Об этом сообщила глава российского города Янина Павленко в своем Telegram-канале.

По информации чиновницы, за субботу, 10 января, в Крыму выпало 27 миллиметров осадков, а на плато Ай-Петри — 65 миллиметров. По состоянию на вечер воскресенья, 11 января, продолжила она, порывы ветра достигают восьми метров в секунду. В ближайшее время прогнозируется подъем уровня воды в реках. Из-за непогоды городские службы и МЧС работают в усиленном режиме.

В общей сложности с момента прихода шторма граждане обратились в Единую дежурную диспетчерскую службу 1063 раза.

«Упало два дерева (одно уже убрали), рухнула подпорная стена (ограждена, планируются восстановительные работы), произошло подтопление по 7 адресам (3 ликвидировано, по 4 ведутся работы), экстренно прочищены 3 ливневки и зафиксирована одна авария электроснабжения — восстановлено», — поделилась информацией Павленко.

Ранее регионы Центральной России под влиянием циклона «Фрэнсис» накрыла снежная буря.