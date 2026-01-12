Пытавшийся устроить бойню киевский школьник публиковал пугающие снимки
Школьник, напавший с ножом на учительницу и одноклассника в киевской школе, публиковал в соцсетях странные фотографии. Об этом пишет «Страна».
На найденных журналистами снимках 15-летний парень позирует в балаклаве, шлеме и в футболке с надписью «Гитлер капут». В руках у него виден нож.
После нападения на место вызвали экстренные службы. Пострадавшим оказали помощь.
Кроме того, порезы были и у самого нападавшего. Его задержали.
Ранее в декабре похожая трагедия произошла в Подмосковье. Там парень зарезал 10-летнего мальчика. Нападавший публиковал в соцсетях изображения и символику с экстремистскими лозунгами.