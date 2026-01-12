Раскрыта причина гибели экс-главы Калининграда Евгения Любивого

Бывший глава Калининграда Евгений Любивый погиб на охоте в Курганской области. Предварительной причиной смерти названо отравление продуктами горения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области, пишет РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Трагический инцидент произошёл 7 января. Подробности устанавливаются, но следствие рассматривает произошедшее как несчастный случай.

О гибели политика и врача ранее сообщил глава городского совета депутатов Калининграда Олег Аминов.

Евгений Любивый был известным хирургом, доктором медицинских наук. С 2017 года он возглавлял городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в Калининграде и являлся главным внештатным хирургом регионального минздрава.

С сентября 2021 года он был депутатом городского совета, а с марта 2022 по март 2023 года занимал пост главы городского округа «Город Калининград».