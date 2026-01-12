«Без нейросети не обойтись»: новый поворот в поисках Усольцевых

Весной 2026 года в Красноярском крае будут возобновлены поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге осенью 2025 года. Ключевым инструментом в новой фазе операции станет искусственный интеллект для анализа данных аэросъемки, передает aif.ru.

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября, отправившись к скале Буратинка. Несмотря на масштабные поиски, найти их не удалось. Основной версией остается несчастный случай в условиях сложного рельефа.

«Если речь идет о больших отснятых площадях, то без нейросети не обойтись», — поясняет эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

По его словам, нейросеть необходима для первичного «просева» терабайтов данных с квадрокоптеров, которые человеческому глазу обработать физически сложно. Алгоритм отберет кадры с потенциальными целями.

Однако полностью заменять человека технологией не планируется. Лучший вариант — комбинированный поиск, отметил Раевский. Самый надежный сценарий — когда нейросеть помогает человеку, а не заменяет его, добавил собеседник. Финальная проверка всех «подозрительных» объектов останется за операторами-аналитиками.

Этот случай может стать одним из первых в России примеров комплексного применения ИИ в наземных поисковых операциях в дикой природе, задав новый тренд для спасательных служб страны.