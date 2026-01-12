В городе Зеленогорске задержан мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля Toyota, бывший владелец иномарки пытался скрыть факт ее продажи от нового кредитора. Об этом сообщает УМВД Красноярского края.

С заявлением об уничтожении принадлежащей ему иномарки в полицию обратился 37-летний житель Зеленогорска, автомобиль стоимостью около 160 тысяч рублей был неисправен и находился на территории одного из автосервисов. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний бывший владелец автомобиля.

Мужчина, испытывая финансовые трудности, продал машину своему знакомому для погашения долга. Тот, в свою очередь, перепродал ее нынешнему владельцу. Когда к бывшему хозяину Toyota обратился другой кредитор и предложил продать автомобиль для расчета, мужчина, не желая признаваться, что машина ему уже не принадлежит, решил ее уничтожить.

Ночью он проник на территорию автосервиса, разбил стекло автомобиля, облил салон бензином и поджег его. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.