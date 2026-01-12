В ЛНР задержали участника экстремистской организации

Участника экстремистской организации, причастной к военным преступлениям в Донбассе и Херсонской области, задержали в Луганской Народной Республике, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

УФСБ России по ЛНР пресечена противоправная деятельность участника одного из украинских националистических военизированных объединений, поделились подробностями в российской спецслужбе.

По информации ведомства, житель города Рубежное поступил на службу в экстремистскую организацию, причастную к совершению военных преступлений, и принимал участие в ее деятельности в Донбассе и Херсонской области.

Сообщается, что житель Луганской Народной Республики задержан, возбуждено дело по статье УК РФ.