Приговор белгородской экс-чиновнице Шинкарук* вступил в силу

Приговор белгородской экс-чиновнице Виктории Шинкарук*, которая признана виновной в оказании содействия террористической деятельности, вступил в силу.

«Суд во Власихе признал приговор в отношении Шинкарук законным, отклонив апелляционные жалобы...Решение суда первой инстанции вступило в законную силу», — сообщил ТАСС один из участников процесса.

Шинкарук и её сообщник Александр Холодков** были задержаны в Белгороде осенью 2022 года. По версии следствия, они заложили в тайники деньги и взрывчатку для подготовки теракта. Свою вину они не признают и заявляют, что не знали об истинных целях заказчиков.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.

** Внесён в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.