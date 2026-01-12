Лавина погребла под снегом катавшегося вне трассы в горах лыжника

Британский лыжник погиб под лавиной в Ла-Плань во Французских Альпах. Мужчина, предположительно, в возрасте около пятидесяти лет, был найден под 2,5-метровым слоем снега, он катался на лыжах вне трассы.

Лыжник из Великобритании погиб под лавиной во Французских Альпах, пишет The Guardian.

Мужчина, на вид которому было около 50 лет, был найден под слоем снега толщиной 2,5 метра после 50-минутных поисков, говорится в заявлении курорта Ла Плань на юго-востоке Франции.

Бедолага катался на лыжах вне трассы, когда сошла лавина, добавили на курорте.

Команда из более чем 50 человек, включая медиков, инструкторов лыжной школы и собак, участвовала в спасательной операции в воскресенье днем.

Мужчина катался на лыжах вместе с группой, когда произошел инцидент, но администрация курорта сообщила, что у него не было лавиноопасного передатчика и что его не сопровождал профессиональный инструктор.

Администрация курорта Ла Плань заявила, что ее мысли с семьей этого человека.

Как пишет Daily Mail, этот британец – один из шести лыжников, погибших в результате схода лавины во французских Альпах в минувшие выходные.

Официальные лица курорта подтвердили, что во Французских Альпах в результате схода трех отдельных лавин погибли трое лыжников, катавшихся вне трассы.

В частности, 32-летний лыжник погиб в результате схода лавины в Валлорсине, Верхняя Савойя, после того, как его сбило лавиной, сообщает Le Monde. Мужчина не был погребен под снегом, но сила лавины отбросила его к дереву, и он не выжил после полученных травм, сообщили во взводе высокогорной жандармерии Шамони (PGHM).

Эти смертельные случаи произошли на следующий день после того, как в результате аналогичных инцидентов погибли еще несколько лыжников, в результате чего число погибших в выходные достигло шести.

Спасательные команды обнаружили тело еще одного лыжника, который был погребен под лавиной в Куршевеле, сообщили в администрации горнолыжного крорта, не предоставив дополнительных подробностей.

Французские синоптики предупреждали о высоком риске схода лавин в эти выходные. В воскресенье утром власти региона Савойя зафиксировали по меньшей мере шесть сходов лавин на горнолыжных курортах департамента.