На концерте Меладзе произошла массовая драка

На концерте певца Валерия Меладзе на Пхукете произошла драка. Зрители также выразили недовольство плохой организацией и сильной давкой у входа, передает Shot.

По данным Telegram-канала, массовая драка произошла в конце выступления певца на местной арене Lotus Arena. Во время общения Меладзе со зрителями двое мужчин прямо на танцполе принялись драться. Их избранницы и случайные зрители бросились разнимать мужчин. На концерт это происшествие никак не повлияло.

Некоторые зрители отметили плохую организацию концерта Валерия Меладзе. По их данным, выступление началось с опозданием. Вход в зал открыли только через три часа после назначенного времени, и у дверей образовалась огромная толпа.

Все это время зрители были вынуждены ждать начала мероприятия в ближайшем магазине. Некоторым даже сообщили, что они не смогут попасть в фан-зону. По словам очевидцев, у одной из девушек в очереди началась паническая атака.

Ранее сообщалось, что в ходе обсуждения бюджета на 2026 год и закона о завершающих отчетах за 2024 год в Генеральной ассамблее турецкого парламента произошла драка между двумя чиновниками. Инцидент начался, когда заместитель председателя группы Республиканской народной партии Мурат Эмир вступил в конфликт с депутатом от Партии справедливости и развития Мустафой Варанком из Бурсы. Вскоре ситуация обострилась, и к драке присоединились другие парламентарии.