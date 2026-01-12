Российский поселок остался без тепла в 37-градусный мороз

Поселок Новый Ургал в Хабаровском крае отключили от отопления. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

Отключение объясняют поломкой на местной котельной. После приостановки подачи ресурса сначала исчезла горячая вода, а вскоре стали остывать батареи. В квартирах температура опустилась всего до семи градусов. В котельной начался ремонт, но сроки его окончания пока неизвестны. При этом на улицах поселка стоит 37-градусный мороз.

В преддверии Нового года из-за метели отопления и света лишились около 5,5 тысячи жителей Камчатки. В Елизовском районе на фоне снежного шторма ввели режим чрезвычайной ситуации. Сельчане подключались к генераторам, также в одной из школ был организован пункт обогрева и питания.

В конце декабря без тепла остался еще один российский город, Серов в Свердловской области. Теплоснабжение отключилось из-за аварии на котельной. Отключения коснулись 338 многоэтажных домов, также тепла лишились пять детских садов и две школы. Столбики термометров тем временем держались на отметке в минус 33 градуса.