Полностью голая женщина разгуливала по трамваю в Петербурге

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 12 января сотрудники Росгврадии задержали полностью обнажённую женщину прямо в салоне трамвая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл утром на трамвайном кольце на Детской улице. Водитель трамвая, заметив раздетую пассажирку, немедленно нажал кнопку тревожной сигнализации.

Прибывший наряд Росгвардии застал женщину в вагоне. Увидев патрульный автомобиль, она вышла из трамвая и попыталась скрыться в направлении Большого проспекта Васильевского острова, однако была задержана.

Женщину передали полиции, ей вызвали бригаду скорой помощи для оценки состояния.