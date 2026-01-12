Мошенники используют схему обмана под видом обновления почты Outlook

Мошенники стали обманывать россиян под видом обновления почты Outlook.

Так, по информации РИА Новости, они присылают гражданам письма, в которых сообщают якобы о переводе учётных записей пользователей на обновлённую версию Outlook Web 2026 и просят пользователя перейти по гиперссылке для обновления личных данных, которая на самом деле является вредоносной.

Руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун между тем рассказал, что в фишинговых сообщениях злоумышленники могут имитировать обращения системных администраторов к сотрудникам якобы по поводу необходимости обновления ПО, а также проблем с переполненной электронной почтой или истечением срока действия пароля.

Ранее россиян предупредили о схеме с фейк-чатами в Telegram под видом госорганов.

Кроме того, россиян предупредили о мошенничестве с онлайн-голосованиями за детские рисунки.