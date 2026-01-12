Задержаны мошенники, обманувшие более 400 покупателей авто из Японии

В Приморском крае полиция задержала группу мошенников, обманывавших граждан при продаже японских автомобилей. По данным УМВД по региону, от действий аферистов пострадали более 400 жителей Приморья и других областей, а общий ущерб превысил 130 миллионов рублей.

Подозреваемые размещали в интернете заманчивые объявления о поставке машин по заниженным ценам, организовывали филиалы во Владивостоке и Находке для заключения дистанционных договоров и требовали внесения предоплаты на счета подставных лиц. В случае отказа клиентов от сделки деньги им не возвращались. Пострадавшие, получая транспортные средства, часто обнаруживали несоответствие заявленных параметров или отсутствие документов, но были вынуждены соглашаться, чтобы не потерять и деньги, и автомобиль.

По подозрению в мошенничестве задержаны семь жителей Находки — пятеро мужчин и две женщины. В ходе обысков изъяты телефоны, денежные средства и документы. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — запрет определённых действий. Организатор схемы, 34-летний мужчина, ожидает приговора суда. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), объединённые в одно производство.

