Почти 100 тонн бензина разлилось на Севере России

Вечером 11 января 2026 года на нефтебазе в городе Оленегорск Мурманской области произошёл разлив около 80 тонн бензина марки АИ-95. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

По адресу: Промышленный проезд, дом 11, из-за нарушения герметичности трубопровода, подключённого к резервуару с бензином, топливо вытекло в пределах площадки нефтебазы. Подачу топлива оперативно перекрыли.

Разлитый бензин находится в улавливающих сооружениях, распространение за пределы территории не допущено.

На месте работают специалисты МЧС и экологические службы. Причины аварии и возможные последствия для окружающей среды устанавливаются.