Комику Останину* продлили арест

Мещанский суд Москвы продлил до 25 июня срок содержания под стражей стендап-комику Артемию Останину* (внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить в отношении обвиняемого Останина меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья.

Останину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: о публичных действиях, демонстрирующих явное неуважение к обществу и направленных на оскорбление чувств верующих, (часть 1 статьи 148 УК РФ), а также о разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства (пункт "в" части 2 статьи 282 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, обвинение предъявлено Артемию Останину по двум публичным инцидентам, произошедшим в марте 2025 года.

В ходе расследования было установлено, что 7 марта в клубе на Садовой-Черногрязской улице в Москве стендап-комик выступил с юмористическим представлением, которое, по версии следствия, содержало оскорбительные для религиозных чувств граждан и демонстрирующие явное неуважение к обществу высказывания. Позже запись этого выступления была распространена в интернете.

Кроме того, как утверждает обвинение, 15 марта в другом своем публичном выступлении в Москве Останин допустил враждебные комментарии в адрес людей с ограниченными возможностями здоровья, получивших увечья. Его действия квалифицированы как направленные на унижение человеческого достоинства и сопровождавшиеся угрозой применения насилия. Запись этого выступления также была опубликована в сети.

Утвержденное прокуратурой обвинительное заключение уже направлено в суд для рассмотрения по существу.