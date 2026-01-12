Три человека пострадали при взрыве посылки в элитном ЖК в Стамбуле

В элитном жилом комплексе в районе Зейтинбурну на западе Стамбула взорвалась посылка, которую доставил курьер. Об этом сообщает телеканал NTV. "Оставленная курьером на ресепшне ЖК коробка с заказом взорвалась, когда ее открыл получатель с инициалами Д.Х", - сказано в сообщении.

По информации телеканала, он получил ранения глаз и рук. Также пострадали два охранника. Все трое были госпитализированы. На место взрыва прибыла полиция, ведется расследование. О причинах случившегося и характере взрывного вещества информации пока нет. Как пишет РИА Новости, цены на аренду квартир в этом элитном ЖК начинаются от 80 тысяч лир (почти $1,9 тыс.) и доходят до 430 тысяч лир ($10 тыс.).

Окна домов выходят на Мраморное море. В ночь на 1 января на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, 119 пострадали, среди них есть иностранцы.