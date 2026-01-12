На Кипре пропал российский бизнесмен: к поискам подключили авиацию

На Кипре ведутся масштабные поиски экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, исчезнувшего 7 января в районе Лимасола. Уже пять дней местная полиция прочесывает окрестности с помощью дронов и вертолёта. На сайте полиции размещена ориентировка: 56-летний Баумгертнер худощавого телосложения, седой, рост около 190 см, был одет в чёрные шорты и рубашку с короткими рукавами.

Как сообщает 59.RU, последним местом, где зафиксирован сигнал его телефона, стала деревня Писсури. Поиск усложняют погодные условия — проливные дожди уже вынудили на время приостановить операцию, но утром команда спасателей вернулась к работе.

Баумгертнер в разное время руководил «Уралкалием» (Пермский край) и Global Ports, входил в совет директоров БКК и был участником громкого дела с арестом в Белоруссии. Всех, кто располагает какой-либо информацией, полиция просит обратиться по телефону горячей линии.

