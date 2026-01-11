Названа причина смерти женщины в больнице Дербента

Причиной смерти пациентки в центральной городской больнице Дербента стало тяжёлое течение пневмонии. В Министерстве здравоохранения Дагестана сообщили, что будет организована экспертная проверка этого случая, в ходе которой медицинская документация по всем этапам оказания помощи будет тщательно проанализирована с привлечением ведущих специалистов ведомства.

Ранее следственное управление СК РФ по республике и прокуратура Дагестана начали процессуальную проверку после заявления родственников о том, что женщина скончалась из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Согласно информации, появившейся в дагестанских Telegram-каналах, 28-летняя жительница Дербента в течение недели трижды осматривалась бригадами скорой помощи и лишь при третьем вызове была госпитализирована с симптомами гриппа. Близкие пациентки утверждают, что в инфекционном отделении больницы ей не была оказана своевременная помощь.

Ранее сообщалось, что тела двух россиян нашли в квартире в Дагестане.