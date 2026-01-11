Продажу таблеток для собак в РФ потребовали ограничить из-за подростков-наркоманов

Подростки в России в последнее время начали массово травиться лекарственными препаратами для собак. Они заказывают через интернет-магазины ветеринарные средства с действующим веществом габапентин, чтобы получить эффект наркотического опьянения.

Несовершеннолетние оставляют в отзывах на сайтах подробные описания своего опыта. Они делятся ощущениями и советуют другим, сколько именно таблеток нужно принять для достижения желаемого состояния. По словам врачей, бесконтрольный прием габапентина может привести к сильному отравлению, развитию зависимости и необратимым сбоям в работе нервной системы.

— Сейчас лекарства для животных продаются без рецептов и проверок, что фактически делает их доступными для несовершеннолетних. Габапентин — это ветеринарный препарат для собак и кошек, используемый от тревоги, боли и судорог, — передает Telegram-канал РЕН ТВ.

Представители интернет-магазина Ozon после публикации информации об этом в СМИ убрали с витрины ряд ветеринарных препаратов.

— Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей — для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы, — передает сообщение компании ТАСС.

Российские школьники также массово скупают бетельный орех из-за «опьяняющего» эффекта. По информации СМИ, он находится в свободной продаже на маркетплейсах.

В ряде азиатских стран рекламу и продажу этого ореха ограничили из-за роста заболеваемости раком ротовой полости. Как бетельный орех воздействует на организм и чем он опасен, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.