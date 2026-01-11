СК проводит проверку после смерти пациентки больницы в Дагестане

В СК по Дагестану заявили, что по факту смерти женщины в медицинском учреждении Дербента проводится проверка.

«По информации, выявленной в сети Интернет, организована процессуальная проверка по факту смерти женщины в городской больнице города Дербента», — говорится в Telegram ведомства.

Как отметили в ведомстве, по словам родственников, женщина скончалась из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Специалисты намерены выяснить все обстоятельства оказания медпомощи пациентке и причины её смерти.