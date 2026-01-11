Генконсул РФ: на Пхукете после крушения катера госпитализировали 23 россиянина

На Пхукете после столкновения прогулочного катера с рыболовецким судном госпитализированы 23 россиянина. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул в таиландской островной провинции Егор Иванов.

"По предварительной информации, на борту катера находилось 33 гражданина России, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран. От полученных травм скончалась россиянка 2008 года рождения. 23 гражданина РФ с травмами различной тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь", - сказал он.