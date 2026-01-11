Тела двух россиян нашли в квартире в Дагестане

Тела двух мужчин были обнаружены в многоквартирном доме в Дербенте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В ведомстве отметили, что причиной утечки газа могла стать неисправность установленного в квартире отопительного котла.

По данному факту проводит проверку городска прокуратура.

