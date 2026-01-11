Унесенную во время айс-флоатинга туристку неделю ищут в Мурманской области

Унесенную во время айс-флоатинга туристку из Белоруссии неделю ищут в Мурманской области. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.

© Вечерняя Москва

По данным телеканала, тур был организован с грубыми нарушениями: оплата принималась наличными без договоров и чеков, полноценный инструктаж отсутствовал.

Выяснилось, что группу из пяти человек сопровождал всего один инструктор. В месте заплыва не было ни спасательных постов, ни буйков, ни лодок.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При этом, несмотря на расследование, гид продолжает проводить экстремальные туры.

Пропавшей Вере Курляндчик — 57 лет. Она работала медсестрой у себя на родине, у нее остались две взрослые дочери. Родные отмечают, что женщина увлекалась активным отдыхом и осознанно подходила к своим действиям.

— ЧП произошло на реке Тулома. Она считается одной из самых опасных рек в Мурманской области из-за сильных подводных течений. Даже при морозах в минус 30 эта река не замерзает, — уточнила корреспондент РЕН ТВ Александра Мостовая.

Ранее сообщалось, что вечером 1 января на реке Туломе в районе Поморской набережной города Колы при групповом занятии айс-флоатингом 57-летнюю женщину унесло течением.